"Танцы со звездами": на паркете шоу "выступил" легендарный Григорий Чапкис

В третьем эпизоде зрители увидели номер памяти судьи шоу.

В третьем эфире шоу "Танцы со звездами" "оживили" с помощью новейших технологий легендарного Григория Чапкиса.

Номер памяти начался с того, что на паркете появились пары разной возрастной категории: маленькие дети и зрелые женщины и мужчины.

Они все вместе посвятили Григорию Николаевичу венский вальс. В конце своего выступления пары выстроились в коридор уважения.

Затем появился легендарный Григорий Николаевич, которого "оживили" с помощью новейших технологий, и показал несколько па.

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