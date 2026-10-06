Осень / © pexels.com

Реклама

В среду, 7 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода. Почти по всей стране столбики термометров поднимутся до +18…+24 градусов. Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую и сухую погоду в Украине 7 октября. По словам Диденко, температура воздуха в течение дня составит до +20…+24 градусов тепла.

Реклама

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет немного прохладнее — там ожидается от +17 до +19 градусов тепла.

Реклама

«7 октября в Украине дожди маловероятны, разве что на западе, в центре и в южной части усилится облачность, однако повсеместно все равно будет преобладать сухая воздушная масса», — прогнозирует синоптик.

В Киеве 7 октября осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +20 градусов тепла.

Как отмечает Диденко, такая благоприятная погода сохранится в Украине до 9 октября, ведь тогда холодный атмосферный фронт принесет в западные, северные и частично центральные области дожди и понижение температуры воздуха.

«В субботу в Украине вновь будет преобладать сухая погода, будет много солнца, но температура воздуха ожидается невысокой: днем 12–16 ° тепла, только на юге и юго-востоке +18–+24 °. Из ближайшей синоптической перспективы: 7-е и 8 октября будут самыми тёплыми, а следующая неделя принесёт в Украину дожди и похолодание», — прогнозирует синоптик.

Реклама

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, в период с 6 по 8 октября южные ветры от атлантического циклона принесут в регион последнюю в этом году 20-градусную теплоту: ночью ожидается +6…+11 градусов тепла, днём воздух прогреется до +18…+23 градусов тепла без осадков. Как отмечает синоптик, с пятницы, 9 октября, холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди и ветер, а на выходных похолодает до +3…+8 градусов тепла ночью и будет до +10…+15 градусов тепла днем.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 7 октября по стране будет преобладать переменная облачность без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +5…+10 градусов тепла, а в дневные часы +18…+23 градуса тепла. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Украине 7 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 7 октября ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля.

Реклама

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать +8…+10 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 7 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Синоптики предупреждают об ухудшении видимости в тумане до 500–1000 метров.

Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, в горах местами на поверхности почвы и в воздухе ожидается заморозок 0. Днём температура воздуха будет колебаться в пределах от +19 до +24 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +5 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 7 октября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +5 до +10 градусов тепла;

днём от +18 до +23 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +8 до +10 градусов тепла;

днём от +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 7 октября ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с.

Ночью ожидается температура воздуха от +8 до +13 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов тепла.

На автодорогах области утром местами будет туман, видимость составит 1–2 км.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +13 градусов тепла, днём воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 7 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днём воздух прогреется до +19…+21 градуса тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров