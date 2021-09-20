Стало известно, когда Зеленский встретится с Дудой: названа дата

21 сентября у Дуды запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими главами государств.
Во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоится встреча президентов Украины, Польши, Молдовы и премьер-министра Грузии.
Об этом информирует официальный сайт президента Польши.
Согласно графику польского лидера, 21-24 сентября 2021 президент Польши Анджей Дуда с женой посетят США.
В первый день визита - 21 сентября вечером у Дуды запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Республики Молдова Майей Санду и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
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