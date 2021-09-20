В Техасе разбился военный самолет: летчикам удалось катапультироваться

Аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолет.

В американском штате Техас разбился военный самолет, в результате чего повреждены два дома.

Об этом информирует пожарноспасательная служба города Форт-Уорт в Twitter.

"Помощь оказывается двум-трем пациентам", — написали пожарные в сервисе микроблогов.

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Аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолет. Это случилось в городке Лейк-Уорт, который примыкает к Форт-Уорту и вместе с ним образует западное предместье Далласа. В Форт-Уорте находится авиабаза Военно-морских сил США.

По предварительной информации, оба летчика катапультировались, их госпитализировали.

Местные жители сообщают о столбе черного дыма, поднимающийся из района малоэтажной жилой застройки, где самолет потерпел аварию.

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