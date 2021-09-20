У Техасі розбився військовий літак: льотчикам вдалося катапультуватися

Аварії зазнав військовий навчально-тренувальний літак.

В американському штаті Техас розбився військовий літак, в результаті чого пошкоджено два будинки.

Про це інформує пожежно-рятувальна служба міста Форт-Уорт в Twitter.

"Допомога надається двом-трьом пацієнтам", — написали пожежні в сервісі мікроблогів.

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Аварію зазнав військовий навчально-тренувальний літак. Це сталося в містечку Лейк-Уорт, який примикає до Форт-Уорт і разом з ним утворює західне передмістя Далласа. У Форт-Уорт знаходиться авіабаза Військово-морських сил США.

За попередньою інформацією, обидва льотчики катапультувалися, їх госпіталізували.

Місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму, що підіймається з району малоповерхової житлової забудови, де літак зазнав аварії.

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