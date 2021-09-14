У Греції розбився літак зі свідком у справі експрем’єр-міністра Ізраїлю

У Греції розбився літак зі свідком у справі експрем’єр-міністра Ізраїлю

Авіакатастрофа трапилася біля аеропорту на острові Самос.

В авіакатастрофі на острові Самос (Греція) загинув колишній високопосадовець міністерства зв'язку Ізраїлю Хаїм Герон. Чиновник був одним із свідків у справі про корупцію колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє у вівторок, 14 вересня, агентство Associated Press.

Катастрофа приватного літака Cessna-182 трапилася увечері 13 вересня біля аеропорту на острові Самос.

Також читайте Кінець епохи Нетаньягу: в Ізраїлі схвалили новий коаліційний уряд

Як йдеться у повідомленні, на борту літака перебував 69-річний Хаїм Герон та його дружина. Їхні тіла виявила берегова охорона через кілька годин після авіакатастрофи у морі.

Загиблий чиновник мав свідчити на суді у справі колишнього ізраїльського прем’єра, якого підозрюють у шахрайстві, хабарництві і нецільовій витраті коштів. Окрім нього, у списку свідків обвинувачення — ще понад 300 осіб.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області легкомоторний спортивний літак упав на приватний житловий будинок. На місці виявили чотири тіла.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання