В онука Алли Пугачової виявили пухлину в жовчному міхурі

Лікар прокоментував діагноз хлопця.

В онука російської примадонни Алли Пугачової, яка нещодавно шокувала своїм облисінням, Нікіти Преснякова виявили доброякісну пухлину в жовчному міхурі.

Так, про це він розповів у коментарі під одним зі своїх дописів в Instagram. Одна з його шанувальниць запитала, чому він так сильно схуд. Вона припустила, що це все через його щільний робочий графік. На що Нікіта відповів, що в нього пухлина в жовчному міхурі.

"Дієта "стіл номер 5" і ще через поліпи жовчного міхура", - відповів онук примадонни.

Онук Алли Пугачової / instagram.com/npresnyakov

Окрім цього, діагноз Преснякова прокоментував лікар. В інтерв'ю "П'ятому каналу" хірург розповів, яку небезпеку становить захворювання Нікіти.

"Потрібно розрізняти, одиничний це поліп або множинний. Якщо поліпів понад три, то йдеться про поліпоз жовчного міхура - це передракове захворювання, пов'язане з високим ризиком розвитку онкології", - сказав лікар.

Зазначимо, що Нікіта Пресняков – російський актор та співак. Він син Володимира Преснякова і Крістіни Орбакайте, доньки Алли Пугачової.

Нагадаємо, нещодавно російська примадонна шокувала образом з новим кольором волосся. Алла Пугачова тепер має ще молодший вигляд.

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