72-річна Алла Пугачова шокувала образом з новим кольором волосся

Артистка тепер має ще молодший вигляд.

Російська примадонна Алла Пугачова, яка нещодавно у total black захопила молодявим виглядом, не припиняє дивувати прихильників змінами у зовнішності.

Цього разу артистка наважилася змінити колір волосся. Як відомо, тривалий час зірка фарбувалася у світло-пшеничний колір. Аж от вирішила спробувати платиновий блонд і не прогадала. Новий колір волосся дуже освіжив обличчя артистки і вона тепер має ще молодший вигляд.

Своєю коханою красунею у новому образі у Instagram похизувався чоловік Алли Борисівни Максим Галкін. "Аллочко, красуне!" – говорить у відео Галкін.

Своєю чергою, фоловери сторінки Максима засипали його дружину компліментами:

Яка Алла Борисівна все ж таки гарна. У вас різниці вже і не помітно

Аллочка най-най-гай! Будьте здорові і щасливі багато-багато років

Чудова сім'я

Нагадаємо, днями Максим Галкін показав гарну Аллу Пугачову з вечірнім макіяжем під їхню знакову пісню "Будь или не будь". Подружжя вже 20 років разом.

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