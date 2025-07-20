Як носити жовтий колір влітку: тренди, поради та ідеї вбрання / © Getty Images

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Цей м’який, теплий колір не тільки підкреслює літню легкість образу, а й вважається універсальним, адже він пасує майже кожному відтінку шкіри. Якщо ви давно хотіли додати щось свіже до свого літнього гардероба, вершковий жовтий саме для вас.

У своїй статті видання Woman&Home розповіло, як носити жовтий влітку, з чим поєднувати, яких фасонів краще дотримуватись та як підібрати одяг, макіяж і аксесуари, щоб мати стильний, сучасний та впевнений вигляд.

Чому саме вершковий жовтий

На перший погляд здається, що жовтий — занадто яскравий для щоденного носіння. Проте його м’який, вершковий варіант чудово працює як база до багатьох кольорів. Він не такий різкий, як лимонний та не надто блідий, як пастель. Вершковий жовтий поєднує у собі тепло, м’якість і сучасний характер, а це робить його ідеальним варіантом для літнього гардероба.

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Цей відтінок активно використовують для літніх суконь, жакетів, топів і навіть аксесуарів. Його можна поєднувати з білим, бежевим, хакі, синім, коричневим, світло-рожевим, сірим, чорним — варіантів безліч. А головне, він освіжає зовнішність і додає природного сяйва шкірі.

Як носити вершковий жовтий

Сукні

Найлегший спосіб включити трендовий відтінок у свій гардероб — обрати сукню. Сукня з вершково-жовтого текстилю має ніжний, святковий вигляд та доречна навіть у повсякденних ситуаціях. Якщо ви вперше приміряєте такий відтінок, оберіть знайомий силует, наприклад, А-силует, фасон із запахом або легку сорочку-сукню.

Для витонченішого вигляду, звертайте увагу на квітковий чи абстрактний принт, який трохи розбавляє базовий тон.

Топи

Вершково-жовтий топ — це чудовий старт, якщо ви не готові до повністю жовтого образу. Поєднуйте його з джинсами, класичними блакитними чи білими — це безпрограшна комбінація. Для сучасного образу спробуйте сорочку оверсайз із вільними джинсами-бананами чи шортами бермудами.

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Спідниці та штани

Якщо ви не впевнені, як відтінок працює з тоном вашого обличчя — обирайте речі, які розташовані далі від нього. Спідниця чи штани жовтого кольору дадуть змогу мати трендовий вигляд без ризику, що колір «перетягне» увагу на недоліки. Ідеальний варіант — легкі льняні штани, спідниця-максі чи кюлоти.

Комбінуйте з базовим білим, пісочним або темно-синім верхом. Додайте взуття кольору верблюжої шерсті, солом’яні аксесуари чи прикраси у теплих тонах.

Жакети та легкі куртки

Вершково-жовтий як верхній шар — чудова ідея для прохолодного ранку чи вечора. Шукайте жакети з лляної чи бавовняної тканини без коміра, щоб залишити простір для кольорових шарфів або прикрас.

Цей елемент одягу зробить навіть найпростіший образ, футболу та джинси, стильним та завершеним. Для урочистого виходу комбінуйте з сукнею чи штанним костюмом у темних або пастельних тонах.

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Аксесуари

Якщо вам складно уявити себе в жовтому одязі, спробуйте з аксесуарів. Маленька сумка, балетки чи капелюшок у цьому відтінку стануть вдалим акцентом. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче «доторкнутись» до тренду, але поки не готовий на сміливі кроки.

Жовтий у макіяжі

Вершковий жовтий в одязі — це м’який та природний тон, тому макіяж краще тримати у природній гамі. Вибирайте теплі бронзові, персикові чи карамельні відтінки. Тіні — легкі, пісочні чи теракотові. Помаду — нюдову чи з теплим червоним підтоном (наприклад, корал або томат).

Якщо хочете зробити акцент на губах, сміливо експериментуйте з червоною класикою. Це створює розкішний контраст із ніжним жовтим.

Кому пасує вершковий жовтий

Практично всім. Якщо у вас світла шкіра, вибирайте м’якші, вершкові відтінки. Якщо засмагла чи оливкова — підходять насиченіші жовті тони. Головне — тримайте тканину біля обличчя та звертайте увагу чи освіжає вона вас. Якщо шкіра має «втомлений» вигляд, змініть відтінок або перемістіть жовтий в іншу частину образу.

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Тож, якщо шукаєте спосіб освіжити свій стиль цього літа, зробіть ставку на жовтий. Він не тільки підніме настрій, але й подарує нові модні враження.