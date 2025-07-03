Топ-10 базових речей у гардеробі, які допоможуть створити ваш унікальний стиль / © Getty Images

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Базовий гардероб не тільки полегшує щоденний вибір вбрання, а й допомагає сформувати індивідуальний стиль, який витримує випробування часом. Видання Woman&Home поділилося списком з 10 речей, які є основою так званого капсульного гардероба.

Біла футболка

Проста біла футболка — це база, без якої неможливо уявити стильний гардероб. Вона поєднується з усім: від джинсів до жакетів. Для офісного образу одягніть її під піджак, для вечірнього — зі спідницею-плісе та аксесуарами.

На що звернути увагу під час вибору:

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Щільна бавовна чи бавовна з еластаном.

Класичний крій (оверсайз — якщо любите свободу, приталена — для акценту на фігурі).

Добре зшита горловина — ознака якісного виробу.

Класичні джинси

Темно-сині, чорні чи блакитні — це ті кольори, які легко комбінувати з будь-яким верхом. Найуніверсальніший фасон — прямий крій чи mom-jeans.

Порада: вибирайте джинси з невеликою кількістю еластану для зручності та довговічності.

Оверсайз светр або джемпер

Теплі трикотажні речі не тільки додають комфорту, а й мають чудовий вигляд у багатошарових образах. Найкраще виглядають у нейтральних кольорах: сірому, бежевому, кремовому.

Лайфгак: трохи укорочений светр можна заправити у штани з високою талією для ефекту «довших ніг».

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Біла сорочка

Це річ, яка «переводить» будь-який образ у розряд охайного та елегантного. Носіть її під светри, з джинсами, з жилетами чи як туніку з паском.

Обирайте: натуральні тканини (бавовна, льон), добре скроєні моделі, з увагою до ґудзиків (особливо для жінок з великим бюстом).

Класичні штани

Чорні чи темно-сині прямі штани — це must-have. Вони ідеальні як для офісу, так і для вечора — просто змініть взуття та аксесуари.

Цікаво знати: штани зі стрілками візуально витягують силует, а висока талія формує талію.

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Гольф або водолазка

Це ідеальний одяг, особливо к перехідний сезон. Можна носити з сарафаном, під жакет або під літні сукні, щоб носити їх і восени.

Матеріали: шерсть, кашемір або мікс із віскозою. Найкращі кольори — чорний, молочний, графіт.

Пальто чи тренч

Добре скроєне пальто додає будь-якому образу аристократичності. Ідеальний варіант — вовняне пальто до коліна у бежевому, сірому чи чорному кольорах.

Альтернатива: на міжсезоння — класичний тренч у стилі Burberry, особливо бежевий з поясом.

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Шкіряна сумка

Сумка середнього розміру зі справжньої шкіри чи екошкіри високої якості — це інвестиція у стиль. Найуніверсальніші моделі: тоут або крос-боді.

Колір: чорний, шоколад, коньяк або беж. Універсальність — головний критерій.

Ювелірні прикраси у сріблі чи золоті

Тонкі ланцюжки, сережки-кільця чи маленькі підвіски — те, що «завершує» будь-який образ. Мінімалістичні прикраси додають вишуканості навіть базовому образу.

Порада: комбінуйте різні метали, експериментуйте з нашаруванням ланцюжків або каблучок.

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Маленька чорна сукня

Ікона стилю Коко Шанель казала, що це не просто одяг, а інструмент стилю. Залежно від аксесуарів, ту саму сукню можна носити на побачення, на роботу чи навіть на урочисту подію.

Фасон: А-силует або приталений. Довжина — до коліна чи міді. Тканина — щільна, добре тримає форму.

Мінімалістичний гардероб — не про обмеження, а про свободу. Коли кожна річ вам пасує, легко поєднується з іншими та служить довго, ви отримуєте більше простору для творчості, менше стресу під час вибору вбрання та стиль, який не втрачає актуальності.