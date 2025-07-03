Топ-10 базовых вещей в гардеробе, которые помогут создать ваш уникальный стиль / © Getty Images

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Базовый гардероб не только облегчает ежедневный выбор наряда, но и помогает сформировать индивидуальный стиль, который выдерживает испытание временем. Издание Woman&Home поделилось списком из 10 вещей, которые являются основой так называемого капсульного гардероба.

Белая футболка

Простая белая футболка — это база, без которой невозможно представить стильный гардероб. Она сочетается со всем: от джинсов до жакетов. Для офисного образа наденьте ее под пиджак, для вечернего — с юбкой-плиссе и аксессуарами.

На что обратить внимание при выборе:

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Плотный хлопок или хлопок с эластаном.

Классический крой (оверсайз — если любите свободу, приталенная — для акцента на фигуре).

Хорошо сшитая горловина — признак качественного изделия.

Классические джинсы

Темно-синие, черные или голубые — это те цвета, которые легко комбинировать с любым верхом. Самый универсальный фасон — прямой крой или mom-jeans.

Совет: выбирайте джинсы с небольшим количеством эластана для удобства и долговечности.

Оверсайз свитер или джемпер

Теплые трикотажные вещи не только добавляют комфорта, но и отлично смотрятся в многослойных образах. Лучше всего смотрятся в нейтральных цветах: сером, бежевом, кремовом.

Лайфхак: немного укороченный свитер можно заправить в брюки с высокой талией для эффекта «длинных ног».

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Белая рубашка

Это вещь, которая «переводит» любой образ в разряд опрятного и элегантного. Носите ее под свитера, с джинсами, с жилетами или как тунику с поясом.

Выбирайте: натуральные ткани (хлопок, лен), хорошо скроенные модели, с вниманием к пуговицам (особенно для женщин с большим бюстом).

Классические брюки

Черные или темно-синие прямые брюки — это must-have. Они идеальны как для офиса, так и для вечера — просто смените обувь и аксессуары.

Интересно знать: брюки со стрелками визуально вытягивают силуэт, а высокая талия формирует талию.

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Гольф или водолазка

Это идеальная одежда, особенно к переходный сезон. Можно носить с сарафаном, под жакет или под летние платья, чтобы носить их и осенью.

Материалы: шерсть, кашемир или микс с вискозой. Лучшие цвета — черный, молочный, графит.

Пальто или тренч

Хорошо скроенное пальто добавляет любому образу аристократичности. Идеальный вариант — шерстяное пальто до колена в бежевом, сером или черном цветах.

Альтернатива: на межсезонье — классический тренч в стиле Burberry, особенно бежевый с поясом.

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Кожаная сумка

Сумка среднего размера из настоящей кожи или экокожи высокого качества — это инвестиция в стиль. Самые универсальные модели: тоут или кросс-боди.

Цвет: черный, шоколад, коньяк или беж. Универсальность — главный критерий.

Ювелирные украшения в серебре или золоте

Тонкие цепочки, серьги-кольца или маленькие подвески — то, что «завершает» любой образ. Минималистичные украшения добавляют изысканности даже базовому образу.

Совет: комбинируйте разные металлы, экспериментируйте с наслоением цепочек или колец.

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Маленькое черное платье

Икона стиля Коко Шанель говорила, что это не просто одежда, а инструмент стиля. В зависимости от аксессуаров, одно и то же платье можно носить на свидание, на работу или даже на торжественное событие.

Фасон: А-силуэт или приталенный. Длина — до колена или миди. Ткань — плотная, хорошо держит форму.

Минималистичный гардероб — не про ограничения, а про свободу. Когда каждая вещь вам подходит, легко сочетается с другими и служит долго, вы получаете больше пространства для творчества, меньше стресса при выборе наряда и стиль, который не теряет актуальности.