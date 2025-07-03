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В Одессе "Шахеды" атаковали жилые дома: появились фото последствий
В результате атаки дронами в Одессу пострадали пять человек.
Ночью на 3 июля российские военные нанесли удары по Одессе беспилотниками. Один БпЛА влетел в многоэтажку. Пострадали пять человек, среди них двое детей.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах поврежденной девятиэтажки возникли пожары. Шесть квартир разрушены полностью, а 36 – частично повреждены.
В результате атаки РФ в Одессе пять человек пострадали, в частности, мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, отравившиеся продуктами горения, госпитализированы.
ФОТО
Напомним, во время воздушной тревоги в Одессе произошли взрывы. Город атаковали русские дроны. В результате вражеской атаки пострадали жилые дома.
Из - за вражеской атаки была повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа .