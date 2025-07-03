В Одессе "Шахеды" атаковали жилые дома: появились фото последствий

Атака в Одессу ночью 3 июля. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Ночью на 3 июля российские военные нанесли удары по Одессе беспилотниками. Один БпЛА влетел в многоэтажку. Пострадали пять человек, среди них двое детей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах поврежденной девятиэтажки возникли пожары. Шесть квартир разрушены полностью, а 36 – частично повреждены.

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В результате атаки РФ в Одессе пять человек пострадали, в частности, мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, отравившиеся продуктами горения, госпитализированы.

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В результате атаки дронами в Одессу пострадали пять человек. / © Думская

В результате атаки дронами в Одессу пострадали пять человек. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В результате атаки повреждена многоэтажка и объект гражданской инфраструктуры / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В Одессе в результате вражеской атаки пострадали жилые дома. / © Думская

В результате атаки повреждена многоэтажка и объект гражданской инфраструктуры / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В Одессе в результате вражеской атаки пострадали жилые дома. / © Думская

Напомним, во время воздушной тревоги в Одессе произошли взрывы. Город атаковали русские дроны. В результате вражеской атаки пострадали жилые дома.

Из - за вражеской атаки была повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа .