Из атакованного дроном дома в Одессе освободили 5 человек, есть пострадавшие

Одесса / © Facebook/Геннадий Труханов

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В Одессе спасатели освободили пятерых людей, которые были заблокированы на верхних этажах пострадавшего в результате российской атаки дома .

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Среди них – двое детей. Все они получают необходимую помощь.

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В больницу госпитализированы три пострадавших.

Предварительный осмотр показал, что одно из парадных получило значительные повреждения. Находиться в ней опасно.

"Благодарю всех служб, которые работают непрерывно. Мы рядом с людьми, которые пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.

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В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы. Обсуждать его «планы» вроде оккупации Одессы — бесполезно, ведь им не суждено было осуществиться.

Как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.