- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 1 мин
Из атакованного дроном дома в Одессе освободили 5 человек, есть пострадавшие
У поврежденного в результате атаки дома в Одессе работает оперативный штаб.
В Одессе спасатели освободили пятерых людей, которые были заблокированы на верхних этажах пострадавшего в результате российской атаки дома .
Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Среди них – двое детей. Все они получают необходимую помощь.
В больницу госпитализированы три пострадавших.
Предварительный осмотр показал, что одно из парадных получило значительные повреждения. Находиться в ней опасно.
"Благодарю всех служб, которые работают непрерывно. Мы рядом с людьми, которые пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.
В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы. Обсуждать его «планы» вроде оккупации Одессы — бесполезно, ведь им не суждено было осуществиться.
Как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.