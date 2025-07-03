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- Украина
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В Одессе в результате вражеской атаки пострадали жилые дома (видео)
Россияне продолжают ночью атаковать мирные украинские города.
РФ 3 июля 2025 года атаковала Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.
"В результате атаки врага на Одессу повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и коммунальные службы", - об этом добавил мэр Одессы Геннадий Труханов.
В то же время, по предварительной информации, российский беспилотник попал в многоэтажку в Одессе. Горят 7-9 этажа. Подходящие видео распространяются в социальных сетях.
Очевидцы сообщают, что в доме, подвергшемся атаке российских дронов в Одессе, находятся люди. Они умоляют о помощи.
Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.
В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы.
Как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.