В Одессе в результате вражеской атаки пострадали жилые дома (видео)

Пожар / © ТСН.ua

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РФ 3 июля 2025 года атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.

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"В результате атаки врага на Одессу повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и коммунальные службы", - об этом добавил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В то же время, по предварительной информации, российский беспилотник попал в многоэтажку в Одессе. Горят 7-9 этажа. Подходящие видео распространяются в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что в доме, подвергшемся атаке российских дронов в Одессе, находятся люди. Они умоляют о помощи.

© из соцсетей

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.

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В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы.

Как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.