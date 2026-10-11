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РФ атаковала областной центр: поврежден жилой дом (фото)
Оккупанты снова обстреляли Одессу. Поврежден двухэтажный жилой дом, разрушены три квартиры и возник пожар.
Российские войска снова атаковали Одессу. В результате очередного вражеского обстрела поврежден двухэтажный жилой дом.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Поврежден жилой дом: разрушены 3 квартиры, загорелась крыша. Пожарные оперативно ликвидировали пожар», — отметили в ГСЧС.
К счастью, в результате удара пострадавших нет. На месте происшествия также работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь жителям.
Напомним, вчера, 10 октября, в результате российского удара в Одессе было повреждено административное здание и помещение местного интернет-провайдера.