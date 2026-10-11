РФ атаковала областной центр: поврежден жилой дом (фото)

Вражеский обстрел Одессы: в жилом доме разрушены три квартиры, вспыхнул пожар

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Российские войска снова атаковали Одессу. В результате очередного вражеского обстрела поврежден двухэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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«Поврежден жилой дом: разрушены 3 квартиры, загорелась крыша. Пожарные оперативно ликвидировали пожар», — отметили в ГСЧС.

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К счастью, в результате удара пострадавших нет. На месте происшествия также работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь жителям.

Напомним, вчера, 10 октября, в результате российского удара в Одессе было повреждено административное здание и помещение местного интернет-провайдера.

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