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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала областной центр: поврежден жилой дом (фото)

Оккупанты снова обстреляли Одессу. Поврежден двухэтажный жилой дом, разрушены три квартиры и возник пожар.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Вражеский обстрел Одессы: в жилом доме разрушены три квартиры, вспыхнул пожар

Вражеский обстрел Одессы: в жилом доме разрушены три квартиры, вспыхнул пожар

Российские войска снова атаковали Одессу. В результате очередного вражеского обстрела поврежден двухэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Поврежден жилой дом: разрушены 3 квартиры, загорелась крыша. Пожарные оперативно ликвидировали пожар», — отметили в ГСЧС.

К счастью, в результате удара пострадавших нет. На месте происшествия также работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь жителям.

Напомним, вчера, 10 октября, в результате российского удара в Одессе было повреждено административное здание и помещение местного интернет-провайдера.

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