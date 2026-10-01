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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Одесса под ударом РФ: повреждена инфраструктура, последствия уточняют

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Одессу, в результате чего повреждена инфраструктура, информации о пострадавших пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 1 октября Россия атаковала Одессу .

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

По его словам, в результате атаки пострадала инфраструктура.

На данный момент информации о раненых или погибших не поступало.

Городские власти и профильные службы выясняют детали и масштабы последствий удара.

Напомним, 26 сентября российский беспилотник попал в строительный гипермаркет "Эпицентр" в Одессе, после чего там начался пожар. В тот момент официальной информации о последствиях удара еще не было.

В этот же день российские войска нанесли удар по другому областному центру — Сумам. Под ударом оказался центр города, россияне применили управляемые авиабомбы . В результате атаки погибли и травмированы.

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