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Одесса под ударом РФ: повреждена инфраструктура, последствия уточняют
В ночь на 1 октября российские войска атаковали Одессу, в результате чего повреждена инфраструктура, информации о пострадавших пока нет.
В ночь на 1 октября Россия атаковала Одессу .
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
По его словам, в результате атаки пострадала инфраструктура.
На данный момент информации о раненых или погибших не поступало.
Городские власти и профильные службы выясняют детали и масштабы последствий удара.
Напомним, 26 сентября российский беспилотник попал в строительный гипермаркет "Эпицентр" в Одессе, после чего там начался пожар. В тот момент официальной информации о последствиях удара еще не было.
В этот же день российские войска нанесли удар по другому областному центру — Сумам. Под ударом оказался центр города, россияне применили управляемые авиабомбы . В результате атаки погибли и травмированы.