В Одесі унаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки (відео)

Пожежа / © ТСН.ua

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РФ 3 липня 2025 року атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.

Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

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“У результаті атаки ворога на Одесу пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та комунальні служби”, - про це додав мер Одеси Геннадій Труханов.

Водночас за попередньою інформацією російський безпілотник влучив в багатоповерхівку в Одесі. Палають 7-9 поверхи. Відповідні відео поширюють у соціальних мережах.

Очевидці повідомляють, що в будинку, що зазнав атаки російських дронів в Одесі, перебувають люди. Вони благають про допомогу.

© із соцмереж

Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.

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У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.

Натомість як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.