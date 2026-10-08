У Мережі показали квартиру в Одесі за $8900: її стан шокував українців

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В Одесі продають невелику квартиру за 8900 доларів, однак стан житла неабияк здивував користувачів Мережі. Відео з помешканням стало вірусним у TikTok, зібравши близько мільйона переглядів.

Про це розповіла рієлторка Альона.

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Що відомо про квартиру

Вона розповіла, що вже тривалий час не може продати цю квартиру. За її словами, житло розташоване приблизно за 15 хвилин від центру Одеси, а його площа становить лише 19 квадратних метрів.

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У помешканні є газовий котел, санвузол та кімната з вікном. Однак найбільше уваги привернув стан стін — на них помітний грибок.

«Газовий котел є — уже лакшері життя. Унітаз стоїть, кімната з вікном є», — іронічно прокоментувала житло рієлторка.

Вона також пожартувала про плісняву на стінах, зазначивши, що навесні там уже зібрали «врожай грибів», а восени може з’явитися новий.

Користувачі Мережі активно обговорили оголошення. Багато хто вважає, що ціна квартири не відповідає її стану.

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«За що така ціна? У нас будинки великі з подвір’ям та господарськими будівлями за 6 тисяч»;

«Сама жила б там?»;

«Треба переробити вхідні двері на двері з вікном для доступу світла»;

«Я б навіть не зайшла туди, не те що купити»;

«Це жах. Таке не те що купувати, а дивитися не слід»;

«У кого є гроші, то купляйте. Буде де зупинитися коли приїдете на море»;

«Її й безкоштовно не треба. Там треба все зламати і наново будувати», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, у Києві знайшли квартиру, яку здають лише за 4 тисячі гривень на місяць — це одна з найнижчих цін на оренду в столиці. Житло площею 31,7 кв. м розташоване на вулиці Донецькій у Солом’янському районі, у п’ятиповерховій «хрущовці». Квартира без меблів і потребує капітального ремонту: у кімнаті старі шпалери, зношений паркет та дерев’яні вікна, а на кухні є лише газова плита і мийка. Власники також шукають орендарів без домашніх тварин, а під час заселення потрібно сплатити за перший і останній місяці.

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