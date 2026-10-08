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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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У Франківську жінку оштрафували на 17 000 гривень через пляшку

В Івано-Франківську суд оштрафував жінку за п'яне хуліганство. Вона кинула скляну пляшку в голову сусідці за зауваження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Франківську жінка кинула пляшку в сусідку

У Франківську жінка кинула пляшку в сусідку / © Pexels

В Івано-Франківську на 17 000 гривень оштрафували жінку, бо вона кинула пляшку в сусідку.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суу Івано-Франківської області.

В Івано-Франківську жінка кинула пляшкою у сусідку

Як встановило досудове розслідування, увечері 1 серпня 2026 року сп'яніла жінка перебувала у дворі житлового будинку на вулиці Хіміків в Івано-Франківську. Там вона почала сваритися зі своїм співмешканцем.

Сусідка, яка відпочивала поруч на лавці, зробила зауваження щодо поведінки. У відповідь обвинувачена ігнорувала зауваження, продовжила хуліганські дії та умисно кинула в бік сусідки скляну пляшку, влучивши їй просто в голову.

Унаслідок удару потерпіла дістала тілесні ушкодження у вигляді садна в тім'яно-скроневій ділянці голови, які експерти кваліфікували як легкі.

Під час дізнання обвинувачена повністю визнала вину, щиро розкаялася та погодилася на розгляд справи у спрощеному порядку й призначення покарання у вигляді штрафу. Потерпіла також надала письмову згоду на спрощений розгляд.

Рішення суду

16 вересня 2026 року Івано-Франківський міський суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства) Кримінального кодексу України.

При призначенні покарання суд урахував щире каяття обвинуваченої, відсутність попередніх судимостей та її майновий стан.

Суд ухвалив:

  • Визнати жінку винною за ч. 1 ст. 296 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з урахуванням обмежень для спрощеного провадження протягом 30 днів з дня отримання його копії.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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