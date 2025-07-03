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Одесу атакували російські дрони
Росія традиційно використала ударні безпілотники під час атаки на місто.
У ніч проти 3 липня 2025 року Одесу атакували російські дрони.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.
“Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!”, - зауважив він.
Інформацію уточнив мер Одеси Геннадій Труханов.
“Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ударних БпЛА”, - додав він.
Наразі про постраждалих чи жертв атаки не повідомляється.
Проте у соціальних мережах є інформація про влучання у житлову багатоповерхівку та пожежу на верхніх поверхах.
Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.
У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.
Натомість як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.