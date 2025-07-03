Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 3 липня 2025 року Одесу атакували російські дрони.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.

“Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!”, - зауважив він.

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Інформацію уточнив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ударних БпЛА”, - додав він.

Наразі про постраждалих чи жертв атаки не повідомляється.

Проте у соціальних мережах є інформація про влучання у житлову багатоповерхівку та пожежу на верхніх поверхах.

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Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.

У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.

Натомість як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.