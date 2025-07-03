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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
602
Время на прочтение
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Одессу атаковали российские дроны

Россия традиционно использовала ударные беспилотники при атаке на город.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 июля 2025 года Одессу атаковали российские дроны.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!", - заметил он.

Информацию уточнил мэр Одессы Геннадий Труханов .

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой ударных БПЛА", - добавил он.

В настоящее время о пострадавших или жертвах атаки не сообщается.

Однако в социальных сетях есть информация о попадании в жилую многоэтажку и пожар на верхних этажах.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.

В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы. Обсуждать его «планы» вроде оккупации Одессы — бесполезно, ведь им не суждено было осуществиться.

Как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.

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Дата публикации
Количество просмотров
602
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