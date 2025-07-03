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- Украина
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Одессу атаковали российские дроны
Россия традиционно использовала ударные беспилотники при атаке на город.
В ночь на 3 июля 2025 года Одессу атаковали российские дроны.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!", - заметил он.
Информацию уточнил мэр Одессы Геннадий Труханов .
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой ударных БПЛА", - добавил он.
В настоящее время о пострадавших или жертвах атаки не сообщается.
Однако в социальных сетях есть информация о попадании в жилую многоэтажку и пожар на верхних этажах.
Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали сообщения западных СМИ о якобы намерениях Владимира Путина захватить Одессу. В ведомстве подчеркнули: какие бы амбиции не имел российский диктатор по Украине — реализовать их ему не удастся.
В СНБО отметили, что Путин стремится к полному уничтожению Украины, однако его желания не имеют никакой перспективы. Обсуждать его «планы» вроде оккупации Одессы — бесполезно, ведь им не суждено было осуществиться.
Как подчеркивают в ведомстве, именно Украина имеет четкую цель — ликвидацию путинского режима.