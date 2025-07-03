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З атакованого дроном будинку в Одесі звільнили 5 осіб, є постраждалі
Біля пошкодженого внаслідок атаки будинку в Одесі працює оперативний штаб.
В Одесі рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах постраждалого унаслідок російської атаки будинку.
Про це розповів мер Одеси Геннадій Труханов.
Серед них - двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу.
До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.
Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії.
“Дякую всім службам, які працюють безперервно. Ми поруч з людьми, які постраждали”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.
У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.
Натомість як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.