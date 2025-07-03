З атакованого дроном будинку в Одесі звільнили 5 осіб, є постраждалі

Одеса / © Facebook/Геннадій Труханов

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В Одесі рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах постраждалого унаслідок російської атаки будинку.

Про це розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Серед них - двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу.

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До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.

© Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов

Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії.

“Дякую всім службам, які працюють безперервно. Ми поруч з людьми, які постраждали”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.

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У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.

Натомість як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.