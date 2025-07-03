ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

З атакованого дроном будинку в Одесі звільнили 5 осіб, є постраждалі

Біля пошкодженого внаслідок атаки будинку в Одесі працює оперативний штаб.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Одеса

Одеса / © Facebook/Геннадій Труханов

В Одесі рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах постраждалого унаслідок російської атаки будинку.

Про це розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Серед них - двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу.

До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.

Удар по Одесі_4 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Удар по Одесі_3 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Удар по Одесі_1 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Удар по Одесі_2 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Удар по Одесі_6 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Удар по Одесі_5 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Удар по Одесі_7 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії.

“Дякую всім службам, які працюють безперервно. Ми поруч з людьми, які постраждали”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.

У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.

Натомість як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie