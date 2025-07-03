У Воронезькій області РФ лунали вибухи

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

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Мешканці Воронезької області РФ повідомляють про серію гучних вибухів.

За попередніми даними, в регіоні начебто могла працювати система протиповітряної оборони.

Як пише SHOT, місцеві жителі чули вибухи у небі над Воронежем, у Подгоренському районі та в місті Семилуки. Також у передмісті обласного центру бачили яскраві спалахи.

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Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.

ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.