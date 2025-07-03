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У Воронезькій області РФ лунали вибухи
Мешканці Воронезької області повідомляють про серію гучних вибухів та яскраві спалахи в небі.
Мешканці Воронезької області РФ повідомляють про серію гучних вибухів.
За попередніми даними, в регіоні начебто могла працювати система протиповітряної оборони.
Як пише SHOT, місцеві жителі чули вибухи у небі над Воронежем, у Подгоренському районі та в місті Семилуки. Також у передмісті обласного центру бачили яскраві спалахи.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.
ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.