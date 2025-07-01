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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Хмельниччині в готелі вибухнула граната: є поранені

На Хмельниччині в готелі вибухнула граната, внаслідок чого постраждало подружжя.

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
На Хмельниччині в готелі вибухнула граната

На Хмельниччині в готелі вибухнула граната / © Pexels

У Деражні на Хмельниччині в одному з номерів готелю вибухнула граната, внаслідок чого військовий і його дружина дістали поранення.

Про це повідомила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук «Суспільному».

Вона розповіла, що наразі подружжя госпіталізували до місцевої лікарні.

«Як стало відомо згодом, чоловік є чинним військовим і служить на Запорізькому напрямку, а на Хмельниччині перебував у відпустці. Того ж дня його було затримано», — сказала вона.

За її словами, військовому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

Водночас директор Деражнянської багатопрофільної міської лікарні Олександр Королюк зазначив, що військовий отримав необхідну медичну допомогу і наразі перебуває в задовільному стані. Він уже виписаний, а його дружина лікується в хірургічному відділенні.

«Вона отримала осколкові поранення. Її стан середньої тяжкості, стабільний. Наразі за пацієнткою спостерігають травматологи», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в сусідів. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка, ще четверо осіб, серед яких 15-річна дівчинка, дістали поранення.

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