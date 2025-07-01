В Хмельницкой области в отеле взорвалась граната: есть раненые

В Хмельницкой области в отеле взорвалась граната / © Pexels

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В Деражне Хмельницкой области в одном из номеров отеля взорвалась граната, в результате чего военный и его жена получили ранения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук Суспільному.

Она рассказала, что сейчас супругов госпитализировали в местную больницу.

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«Как стало известно впоследствии, мужчина является действующим военным и служит на Запорожском направлении, а в Хмельницкой области находился в отпуске. В тот же день он был задержан», — сказала она.

По ее словам, военному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Вместе с тем директор Деражнянской многопрофильной городской больницы Александр Королюк отметил, что военный получил необходимую медицинскую помощь и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Он уже выписан, а его жена лечится в хирургическом отделении.

«Она получила осколочные ранения. Ее состояние средней тяжести, стабильное. Сейчас за пациенткой наблюдают травматологи», — сказал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в соседей.В результате взрыва погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека, среди которых 15-летняя девочка, получили ранения.