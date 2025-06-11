Пожар в ТЦК Харькова: что известно о возгорании (видео)

В Харькове пылает ТЦК Фото: скрин видео

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В Харькове загорелся пожар в здании ТЦК и СП. В Сети распространяется видео с пылающим зданием.

Информацию о пожаре в помещении ТЦК и СП Харькова сайт ТСН.ua подтвердили в отделе коммуникаций Сухопутных войск.

«Да, действительно, в помещении ТЦК и СП Харькова вспыхнул пожар. В тушении пламени задействовано шесть единиц техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Продолжается локализация пожара», — сообщил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

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Дата публикации 20:26, 11.06.25 Количество просмотров 21 В Харькове вспыхнуло здание ТЦК: известно о версиях причин пожара

Там добавляют, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В местных СМИ предполагают, что пожар мог произойти «из-за попадания молнии», однако официального подтверждения этому пока нет.

Тем временем в Тернополе мужчина поджег квартиру с матерью внутри. После тушения в доме спасатели обнаружили тело 58-летней женщины. Ее 37-летний сын, находившийся в квартире вместе с матерью, получил многочисленные ожоги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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