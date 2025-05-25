Трубы упали на грузовик: на предприятии трагически погиб водитель

На месте происшествия

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В Тернопольской области на территории предприятия погиб 61-летний водитель. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Сообщение о смерти 61-летнего мужчины на спецлинию „102“ поступило около 16:20. В ходе проверки выяснилось, что потерпевший приехал на предприятие за толстостенными металлическими трубами. При загрузке оборудования оборвался крюк на кране и трубы упали на водителя грузовика», — уточнили в ведомстве.

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Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте.

Все обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции. Продолжается следствие.

Напомним, в селе Настасов возле Тернополя на обочине дороги обнаружили мертвым 50-летнего мужчину, который недавно устроился на работу на местный комбикормовый завод. Местные жители утверждают, что мужчина внезапно умер на территории предприятия, откуда его вывезли в ковши погрузчика и выбросили на обочину дороги.