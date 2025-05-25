- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 1 мин
Трубы упали на грузовик: на предприятии трагически погиб водитель
В Тернопольской области полиция устанавливает все обстоятельства смерти водителя, приехавшего на предприятие.
В Тернопольской области на территории предприятия погиб 61-летний водитель. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Сообщение о смерти 61-летнего мужчины на спецлинию „102“ поступило около 16:20. В ходе проверки выяснилось, что потерпевший приехал на предприятие за толстостенными металлическими трубами. При загрузке оборудования оборвался крюк на кране и трубы упали на водителя грузовика», — уточнили в ведомстве.
Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте.
Все обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции. Продолжается следствие.
Напомним, в селе Настасов возле Тернополя на обочине дороги обнаружили мертвым 50-летнего мужчину, который недавно устроился на работу на местный комбикормовый завод. Местные жители утверждают, что мужчина внезапно умер на территории предприятия, откуда его вывезли в ковши погрузчика и выбросили на обочину дороги.