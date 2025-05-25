Атака по Украине 25 мая: сколько ракет выпустила РФ с моря

© Associated Press

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В ночь на 25 мая Россия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по Украине. По Киеву и другим городам летели баллистические ракеты, крылатые ракеты «Калибр» с моря и крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«В принципе, вчера в позднем эфире предупреждал об этом — учитывая, что готовилась авиация, была такая вероятность, что будет применена и морская компонента. По состоянию на сегодняшний день остаются в акватории две подлодки, которые являются носителями крылатых ракет. В принципе ситуация предсказуемая — к сожалению, с периодичностью раз или два в месяц они используют и морские носители», — сказал Плетенчук.

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Он также объяснил, что Силы обороны в какой-то степени контролируют надводную ситуацию. В то же время, российские корабли периодически выходят из пункта базирования, запускают ракеты по Украине и возвращаются в Новороссийск. При этом в воздухе над Черным морем доминирует российская авиация.

Напомним, взрывы раздавались по всей Украине — ракеты достигли запада Украины, есть разрушения в 13 регионах страны.

Есть информация о, по меньшей мере, 12 погибших — одном в Николаеве, четырех в Киевской области возле Обухова, Фастове и Буче, троих детей в Житомирской области и четырех человек в Хмельницкой области. Ранены более 60 человек.

Сколько целей выпустила Россия — читайте в новости.

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