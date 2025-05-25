В КНДР начали аресты после провала с эсминцем: Ким Чен Ын требует наказания

Переброшенный эсминец КНДР. / © Maxar

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После инцидента со спуском на воду нового эсминца в Северной Корее задержаны трое ответственных за строительство корабля специалистов.

Об этом сообщило Центральное информационное агентство КНДР.

Среди арестованных – главный инженер судостроительного завода в Чхонджине Кан Чон Чхоль, руководитель мастерской по строительству корпуса Хан Кьон Хак и заместитель административного руководителя Ким Йон Хак.

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Ранее СМИ сообщали, что на допрос вызвали и руководителя завода Хонг Кил Хо, однако о его аресте пока речь не идет.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе — новый эсминец водоизмещением 5000 тонн перевернулся на сторону во время спуска на воду. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал событие "преступной халатностью" и пригрозил суровым наказанием для виновных.

Он также заявил, что авария "опозорила достоинство государства" и приказал завершить восстановление корабля до июньского заседания Трудовой партии.

По официальным данным, обследование эсминца показало отсутствие критических повреждений, и ремонтные работы продолжаются по графику.

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