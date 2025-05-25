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В КНДР начали аресты после провала с эсминцем: Ким Чен Ын требует наказания
В Северной Корее задержаны три инженера после аварии нового эсминца во время спуска на воду. Лидер КНДР назвал инцидент преступной халатностью и приказал возобновить корабль до июня.
После инцидента со спуском на воду нового эсминца в Северной Корее задержаны трое ответственных за строительство корабля специалистов.
Об этом сообщило Центральное информационное агентство КНДР.
Среди арестованных – главный инженер судостроительного завода в Чхонджине Кан Чон Чхоль, руководитель мастерской по строительству корпуса Хан Кьон Хак и заместитель административного руководителя Ким Йон Хак.
Ранее СМИ сообщали, что на допрос вызвали и руководителя завода Хонг Кил Хо, однако о его аресте пока речь не идет.
Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе — новый эсминец водоизмещением 5000 тонн перевернулся на сторону во время спуска на воду. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал событие "преступной халатностью" и пригрозил суровым наказанием для виновных.
Он также заявил, что авария "опозорила достоинство государства" и приказал завершить восстановление корабля до июньского заседания Трудовой партии.
По официальным данным, обследование эсминца показало отсутствие критических повреждений, и ремонтные работы продолжаются по графику.