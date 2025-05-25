Нидерланды анонсировали передачу Украине F-16 - детали

F-16 / © Associated Press

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В понедельник, 26 мая, Нидерландыофициально завершат передачу Украине всех обещанных истребителей F-16. Завтра будет передан последний из 24 боевых самолетов, которые правительство страны пообещало предоставить в поддержку Вооруженных сил Украины в войне против российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире телепрограммы WNL op Zondag

«Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине», — подчеркнул министр.

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Нидерланды стали одной из первых стран, которые заявили о намерении передать Украине многоцелевые истребители F-16. Самолеты входят в состав международной авиационной коалиции, созданной для укрепления оборонных возможностей Украины в воздухе. В нее также входят Дания, Бельгия, Норвегия и другие партнеры.

Что известно о F-16

F-16 Fighting Falcon — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный американской компанией General Dynamics (сейчас — Lockheed Martin) в 1970-х годах. Его создали как маневренную и относительно недорогую платформу для доминирования в воздухе и нанесения ударов по наземным целям.

Основные характеристики F-16

Длина: ~15 метров

Скорость: до 2 120 км/ч (1,8 Маха)

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Дальность полета: до 4 200 км (с дополнительными баками)

Боевая нагрузка: до 7 700 кг — ракеты, бомбы, топливные баки

Вооружение: управляемые ракеты (воздух-воздух, воздух-земля), бомбы, пушки

Радар: современные модификации имеют мощные радары, включая AESA (например, Northrop Grumman SABR)

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Чем F-16 полезен для Украины

Передача истребителей — стратегически важный шаг для украинской армии. F-16 позволяют эффективнее защищать воздушное пространство, противодействовать российским ракетным атакам, прикрывать наземные операции и выполнять точечные удары по важным объектам врага.

По оценкам военных аналитиков, наличие F-16 на вооружении Украины уменьшит преимущество России в небе и даст больше гибкости в планировании наступательных действий.

Контроль неба — способен вести воздушные бои на большой высоте и расстоянии.

Удары по наземным целям — высокоточное оружие, включая JDAM, ракеты AGM-88 HARM, и другое.

Маневренность и адаптивность — легко модернизируется, поддерживает широкий спектр вооружения НАТО.

Интероперабельность — совместим с системами НАТО, что важно для будущего вступления Украины в Альянс.

Где используется

F-16 стоит на вооружении в более 25 странах, в частности в США, Польше, Нидерландах, Бельгии, Турции, Греции, Израиле, Египте, Норвегии, Дании, Румынии, Южной Корее. Всего было изготовлено более 4 600 единиц.