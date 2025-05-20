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Категория
Оружие
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Бельгия решила ускорить поставки F-16 Украине: подробности

Это решение является частью поддержки Украины в условиях войны с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
F-16

F-16 / © Associated Press

Бельгия может передать Украине истребители F-16 значительно раньше запланированного, сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Это передает Радио Свобода.

По его словам, страна будет оставаться частью коалиции по поставкам F-16 в Украину, и они будут прилагать усилия для ускорения процесса.

«Мы уже являемся и останемся частью коалиции по F-16. Мы попытаемся поставить самолеты даже раньше, чем было определено. Думаю, это хорошая новость», — сказал Франкен перед встречей министров в Брюсселе.

Министр не указал точной даты поставок, но заявил, что Бельгия продолжит свою поддержку Украины по этому делу.

Напомним, Украина может получить около трех эскадрилий истребителей F-16 до конца 2025 года. В то же время, точное количество самолетов называть не стоит, ведь это может сыграть на руку врагу.

Однако авиационный эксперт Анатолий Храпчинский утверждает, что рассчитывать только на F-16 не стоит, ведь результат дает комплексное использование разных систем вооружения.

По информации DefenseNews, США решили передать Украине старые и списанные истребители F-16 с базы хранения в Аризоне.

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