Дрон-оса для ВСУ: Украина получила новое оружие — подробности

Ударный беспилотник украинского производства «Веспа-15» официально допущен к эксплуатации в ВСУ / © Минобороны Украины

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В Вооруженных Силах Украины появился новый отечественный беспилотный авиационный комплекс. Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ ударный дрон украинского производства «Веспа-15».

Об этом сообщили в Минобороны.

Название комплекса происходит от итальянского слова vespa — «оса». И это не случайно: дроны способны наносить точечные удары, уничтожая не только живую силу противника, но и бронетехнику, легкобронированные объекты, автомобили, блиндажи и другие укрытия.

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БпЛА могут преодолевать несколько десятков километров до цели со значительной боевой нагрузкой. Кроме того, «Веспа-15» обладает высокой стойкостью к радиоэлектронному противодействию (РЭБ), что критически важно в условиях современной войны.

Напомним, в Украине представили дальнобойный дрон самолетного типа FP-1, что поражает вражеские цели на стратегической глубине. Точных характеристик БпЛА нет в открытом доступе. На его стенде указано, что FP-1 поражает врага на стратегической глубине. Беспилотник несет боевую часть весом до 120 кг и летит на расстояние до 1600 км.