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Бельгія вирішила прискорити постачання F-16 Україні: подробиці
Це рішення є частиною підтримки України в умовах війни з Росією.
Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 значно раніше, ніж було заплановано, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.
Це передає «Радіо Свобода».
За його словами, країна залишатиметься частиною коаліції з постачання F-16 Україні, і вони докладатимуть зусиль для прискорення процесу.
«Ми вже є і залишимося частиною коаліції по F-16. Ми спробуємо поставити літаки навіть раніше, ніж було визначено. Думаю, це хороша новина», — зазначив Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі.
Міністр не зазначив точну дату постачання, але заявив, що Бельгія продовжить свою підтримку України в цій справі.
Нагадаємо, Україна може отримати близько трьох ескадрилей винищувачів F-16 до кінця 2025 року. Водночас точну кількість літаків називати не варто, адже це може зіграти на руку ворогові.
Проте авіаційний експерт Анатолій Храпчинський стверджує, що розраховувати лише на F-16 не варто, адже результат дає комплексне використання різних систем озброєння.
За інформацією DefenseNews, США вирішили передати Україні старі та списані винищувачі F-16 з бази зберігання в Аризоні. Йдеться не про бойові літаки, а про ті, що будуть розібрані на запчастини для обслуговування вже наданих європейськими країнами винищувачів.