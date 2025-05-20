Бельгія вирішила прискорити постачання F-16 Україні: подробиці

F-16 / © Associated Press

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Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 значно раніше, ніж було заплановано, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Це передає «Радіо Свобода».

За його словами, країна залишатиметься частиною коаліції з постачання F-16 Україні, і вони докладатимуть зусиль для прискорення процесу.

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«Ми вже є і залишимося частиною коаліції по F-16. Ми спробуємо поставити літаки навіть раніше, ніж було визначено. Думаю, це хороша новина», — зазначив Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі.

Міністр не зазначив точну дату постачання, але заявив, що Бельгія продовжить свою підтримку України в цій справі.

Нагадаємо, Україна може отримати близько трьох ескадрилей винищувачів F-16 до кінця 2025 року. Водночас точну кількість літаків називати не варто, адже це може зіграти на руку ворогові.

Проте авіаційний експерт Анатолій Храпчинський стверджує, що розраховувати лише на F-16 не варто, адже результат дає комплексне використання різних систем озброєння.

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За інформацією DefenseNews, США вирішили передати Україні старі та списані винищувачі F-16 з бази зберігання в Аризоні. Йдеться не про бойові літаки, а про ті, що будуть розібрані на запчастини для обслуговування вже наданих європейськими країнами винищувачів.