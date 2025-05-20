ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
577
Час на прочитання
2 хв

"Шахеди" стали ще небезпечнішими: як Росія модернізувала дрони

Такі дії вказують на глибоку військову співпрацю між Москвою та Тегераном і посилення загрози для України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Шахед

Шахед

Окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Про це повідомили джерела Defense Express.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу у 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

Нова бойова частина російського виробництва отримала маркування КОФЗБЧ — кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальна. Вона містить вибухову речовину ТГФ-35П2 (тротил + флегматизований гексоген), яку вже використовували раніше.

Але тепер до складу додали порошкову суміш гідридів металів, яка створює надвисоку температуру горіння — до 3500°C. Це посилює запалювальний ефект під час вибуху.

Нагадаємо, що зими 2023 року росіяни вже застосовували подібну 50-кг бойову частину БСТ-52 з аналогічною дією. Проте нова версія майже вдвічі потужніша.

Паралельно армія РФ також використовує іранські бойові частини аналогічної ваги — 90 кг. Вони поєднують у собі кумулятивну, уламкову та фугасну дію, але не мають запалювальних компонентів. Вибухова речовина — на основі октагена з алюмінієм (типу ОЛА) та проміжним детонатором із шашок гексогену.

«Використання іранських бойових частин підтверджує, що співпраця Москви та Тегерану в напрямку виготовлення Shahed-136 триває», — зазначають аналітики.

Водночас РФ намагається налагодити локальне виробництво цих дронів на заводах у Татарстані («Алабуга») та Іжевську («Купол»), однак масштаби такої локалізації поки обмежені.

/ © Defense Express

© Defense Express

Нагадаємо, у Збройних силах України з’явився новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ ударний дрон українського виробництва «Веспа-15».

БпЛА можуть долати кілька десятків кілометрів до цілі зі значним бойовим навантаженням. Крім того, «Веспа-15» має високу стійкість до радіоелектронної протидії (РЕБ), що критично важливо в умовах сучасної війни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie