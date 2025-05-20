"Шахеди" стали ще небезпечнішими: як Росія модернізувала дрони

Шахед

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Окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Про це повідомили джерела Defense Express.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу у 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

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Нова бойова частина російського виробництва отримала маркування КОФЗБЧ — кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальна. Вона містить вибухову речовину ТГФ-35П2 (тротил + флегматизований гексоген), яку вже використовували раніше.

Але тепер до складу додали порошкову суміш гідридів металів, яка створює надвисоку температуру горіння — до 3500°C. Це посилює запалювальний ефект під час вибуху.

Нагадаємо, що зими 2023 року росіяни вже застосовували подібну 50-кг бойову частину БСТ-52 з аналогічною дією. Проте нова версія майже вдвічі потужніша.

Паралельно армія РФ також використовує іранські бойові частини аналогічної ваги — 90 кг. Вони поєднують у собі кумулятивну, уламкову та фугасну дію, але не мають запалювальних компонентів. Вибухова речовина — на основі октагена з алюмінієм (типу ОЛА) та проміжним детонатором із шашок гексогену.

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«Використання іранських бойових частин підтверджує, що співпраця Москви та Тегерану в напрямку виготовлення Shahed-136 триває», — зазначають аналітики.

Водночас РФ намагається налагодити локальне виробництво цих дронів на заводах у Татарстані («Алабуга») та Іжевську («Купол»), однак масштаби такої локалізації поки обмежені.

© Defense Express

Нагадаємо, у Збройних силах України з’явився новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ ударний дрон українського виробництва «Веспа-15».

БпЛА можуть долати кілька десятків кілометрів до цілі зі значним бойовим навантаженням. Крім того, «Веспа-15» має високу стійкість до радіоелектронної протидії (РЕБ), що критично важливо в умовах сучасної війни.

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