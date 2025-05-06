США вивозять F-16 із "звалищ": що передають Україні й навіщо

Військово-повітряні сили США відправляють в Україну кілька списаних винищувачів F-16, які не перебувають в експлуатації. / © Defense News

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США вирішили передати Україні старі та списані винищувачі F-16 з бази зберігання в Аризоні. Йдеться не про бойові літаки, а про ті, що будуть розібрані на запчастини для обслуговування вже наданих європейськими країнами винищувачів.

Про це пише DefenseNews.

Представник ВПС США підтвердив, що мова йде про F-16 зі складу 309-ї групи з обслуговування та відновлення аерокосмічної техніки на авіабазі Девіс-Монтен. Всі літаки, які передаються, не придатні до польотів, позбавлені критичних елементів — таких як двигуни та радари — і не можуть бути відновлені для бойового використання.

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“Ці F-16 були зняті з активного використання у США та передаються виключно як джерело запчастин для українських ВПС”, — наголосили у ВПС США.

На тлі цього рішення Держдепартамент США схвалив продаж Києву партії обладнання для технічної підтримки та модернізації F-16 на суму понад 310 млн доларів. У пакет входять запчастини, оновлення, наземне обладнання, технічна документація, програмне забезпечення, а також тренування пілотів та обслуговуючого персоналу.

У Вашингтоні заявляють, що цей крок не лише посилює здатність України до самооборони, але й сприяє її інтеграції у західні оборонні системи.

Передумовою для передачі винищувачів стали тривалі переговори, які розпочалися ще 2022 року. США спочатку були обережними в питанні F-16, побоюючись ескалації з боку Росії та сумніваючись у доцільності використання цих літаків у поточній фазі війни. У серпні 2023 року тодішній президент Джо Байден зрештою дав “зелене світло” на передачу. Серед країн-донорів — Данія, Нідерланди, Бельгія й Норвегія.

За словами генерала Крістофера Каволі, голови Європейського командування США, F-16 вже виконують бойові завдання на сході України, зокрема вражають ворожі цілі та перехоплюють крилаті ракети. Він також зазначив, що ще більше літаків готуються до розгортання, а українські пілоти активно проходять навчання.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.