"Кріт", який працював на РФ, служив у бригаді ЗСУ

СБУ затримала агента ГРУ / © Служба безпеки України

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СБУ спільно з головнокомандувачем ЗСУ затримала агента РФ у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, який працював на російське ГРУ.

Про це повідомляє СБУ.

Які дані надавав зрадник

За матеріалами справи, зрадник «зливав» окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку. Агент месенджером виходив на куратора з російського ГРУ та передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової. Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.

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«Для комунікації з російським спецслужбістом „кріт“ використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті», — пишуть у відомстві.

За геолокаціями агента окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження.

Військова контррозвідка СБУ запобігла реалізації ворожих намірів. Зрадника було затримано неподалік лінії бойового зіткнення. Під час обшуку у нього вилучено два телефони, які він використовував для комунікації з російським ГРУ. За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. СБУ також встановила особу його куратора — співробітника воєнної розвідки РФ, який перебуває на передовій східного фронту.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

«Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна», — завершили у Службі безпеки України.

Раніше СБУ затримала ще 4-х зрадників, які працювали проти нашої держави на сході, півночі та заході України. На замовлення РФ вони займалися підпалами у різних регіонах України.