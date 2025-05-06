"Крот", работавший на РФ, служил в бригаде ВСУ

СБУ задержала агента ГРУ / © Служба безопасности Украины

Реклама

СБУ совместно с главнокомандующим ВСУ задержала агента РФ в зоне боевых действий Харьковщины. Им оказался контрактник одной из бригад ВСУ, работавший на российское ГРУ.

Об этом сообщает СБУ.

Какие данные предоставлял предатель

По материалам дела, предатель "сливал" оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении. Агент мессенджером выходил на куратора из российского ГРУ и передавал ему координаты своего и других подразделений по передовой. Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

Реклама

«Для коммуникации с российским спецслужбистом „Крот“ использовал голосовые сообщения, которые диктовал в анонимном чате», — пишут в ведомстве.

По геолокациям агента оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары, перед началом которых предатель должен был выйти из периметра огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ предотвратила реализацию враждебных намерений. Предатель был задержан недалеко от линии боевого столкновения. Во время обыска у него изъяты два телефона, которые он использовал для коммуникации с российским ГРУ. По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован оккупантами в январе этого года. СБУ также установила личность его куратора — сотрудника военной разведки РФ, находящегося на передовом восточном фронте.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

«Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — заключили в Службе безопасности Украины.

Ранее СБУ задержала еще 4 предателей, работавших против нашего государства на востоке, севере и западе Украины. По заказу РФ они занимались поджогами в разных регионах Украины.