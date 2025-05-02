Покушение на Стерненко могло быть «подарком» до 2 мая от РФ: генерал СБУ объяснил нюансы

Сергей Стерненко / © ТСН

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Покушение на активиста Сергея Стерненко в Одессе, которое произошло накануне, могло быть «посвящено» годовщине события 2 мая 2014 года.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире «Ранок.LIVE».

Отметим, что 2 мая 2014 года в Одессе во время столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами произошел пожар в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек — трагедия, которую Россия до сих пор использует в своей пропаганде.

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Виктор Ягун заявил, что такие нападения — это не единичный инцидент, а часть большого звена событий, связанных с российскими спецслужбами и одесским регионом. И убийство активиста Демьяна Ганула также может быть звеном этой цепи.

«Она (нападница — ред.) не профессионал — все видели, как она себя засветила и на камерах, и как она держала оружие, как стреляла. Если бы это был профессионал, я думаю, что Сергею не повезло бы», — подчеркнул генерал.

Что известно о нападении на Стерненко

1 мая Сергей Стерненко сообщил в своих социальных сетях о совершенном нападении. Он заявил, что ранен, но угрозы жизни нет.

«На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет. Россияне — у*обки», — написал Стерненко.

По его словам, стало известно, что нападение совершила женщина, которую правоохранители задержали благодаря быстрой реакции Службы безопасности Украины (СБУ).

«Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они, я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасти мне жизнь», — добавил волонтер.

Позже Сергей Стерненко сообщил, что ему уже сделали операцию. По его словам, пуля прошла навылет, не задев важных органов.

«Прооперировали. Пуля получилась навылет. Ничего важного не коснулась. Пытаюсь раздуплиться», — говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что это не первое покушение на Сергея Стерненко. Только в течение 2018 года на активиста было совершено три нападения.