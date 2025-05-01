Покушение на Стерненко: появилась реакция Зеленского

На волонтера и активиста Сергея Стерненко совершено покушение в Киеве

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Неудачное покушение на волонтера и активиста Сергея Стерненко, которое произошло в Киеве в четверг, 1 мая, привлекло внимание президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отреагировал на покушение в своем вечернем обращении к стране.

Владимир Зеленский сообщил, что глава СБУ Василий Малюк уже доложил подробности расследования обстоятельств нападения на Стерненко.

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«Служба безопасности Украины задержала нападавшую женщину — оперативно, спасибо за это. Все факты по нападению будут представлены обществу», — отметил президент.

Напомним, днем 1 мая 2025 года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение. В него стреляла женщина, которая арендовала квартиру в том же жилом комплексе, где жил активист, и некоторое время следила за ним.