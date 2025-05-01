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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Замах на Стерненка: з’явилася реакція Зеленського

Президент Зеленський пообіцяв, що громадськості будуть представлені всі факти щодо нападу на Сергія Стерненка.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Сергій Стерненко

На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно замах у Києві

Невдалий замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка, який стався в Києві у четвер, 1 травня, привернув увагу президента України Володимира Зеленського.

Президент відреагував на замах у своєму вечірньому зверненні до країни.

Володимир Зеленський повідомив, що очільник СБУ Василь Малюк вже доповів подробиці розслідування обставин нападу на Стерненка.

«Служба безпеки України затримала нападницю — оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству», — зазначив президент.

Нагадаємо, вдень 1 травня 2025 року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах. В нього стріляла жінка, яка орендувала квартиру в тому ж житловому комплексі, де жив активіст, і певний час стежила за ним.

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