Замах на Стерненка: з’явилася реакція Зеленського

На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно замах у Києві

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Невдалий замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка, який стався в Києві у четвер, 1 травня, привернув увагу президента України Володимира Зеленського.

Президент відреагував на замах у своєму вечірньому зверненні до країни.

Володимир Зеленський повідомив, що очільник СБУ Василь Малюк вже доповів подробиці розслідування обставин нападу на Стерненка.

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«Служба безпеки України затримала нападницю — оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству», — зазначив президент.

Нагадаємо, вдень 1 травня 2025 року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах. В нього стріляла жінка, яка орендувала квартиру в тому ж житловому комплексі, де жив активіст, і певний час стежила за ним.