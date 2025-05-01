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Замах на Стерненка: з’явилася реакція Зеленського
Президент Зеленський пообіцяв, що громадськості будуть представлені всі факти щодо нападу на Сергія Стерненка.
Невдалий замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка, який стався в Києві у четвер, 1 травня, привернув увагу президента України Володимира Зеленського.
Президент відреагував на замах у своєму вечірньому зверненні до країни.
Володимир Зеленський повідомив, що очільник СБУ Василь Малюк вже доповів подробиці розслідування обставин нападу на Стерненка.
«Служба безпеки України затримала нападницю — оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству», — зазначив президент.
Нагадаємо, вдень 1 травня 2025 року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах. В нього стріляла жінка, яка орендувала квартиру в тому ж житловому комплексі, де жив активіст, і певний час стежила за ним.