Замах на Стерненка: пораненого активіста прооперували

Сергій Стерненко / © instagram.com/s_sternenko

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Після замаху на активіста і волонтера Сергія Стерненка 1 травня йому зробили операцію. Куля не зачепила нічого важливого.

Про це сам Стерненко написав у Мережі.

«Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитись», — вказано в заяві волонтера.

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Він знову подякував працівникам Служби безпеки України за врятоване життя, а також — усім своїм підписникам.

«Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей», — зазначив Стерненко.

Згодом він додав — йому дуже пощастило, що поранення виявилось саме таким.

Нагадаємо, 1 травня на Стерненка було скоєно замах. СБУ повідомила про затримання нападниці та показала її фото.

Зауважимо, що цей напад на активіста був далеко не першим. Так, лише протягом 2018 року Стерненко пережив три замахи. Під час останнього з них — 24 травня 2018 року — поранений активіст зумів відбитися від нападників ножем. Один зі зловмисників загинув, інший втік, але згодом був затриманий.