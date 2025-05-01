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- Украина
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Покушение на Стерненко: раненого активиста прооперировали
Сергей Стерненко после проведенной операции заявил — ему повезло, что ранение оказалось именно таким.
После покушения на активиста и волонтера Сергея Стерненко 1 мая ему сделали операцию. Пуля не затронула ничего важного.
Об этом сам Стерненко написал в Сети.
«Прооперировали. Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела. Пытаюсь раздуплиться», — говорится в заявлении волонтера.
Он снова поблагодарил работников Службы безопасности Украины за спасенную жизнь, а также всех своих подписчиков.
«Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей», — отметил Стерненко.
Позве он добавил — ему очень повезло, что ранение оказалось именно таким.
Напомним, 1 мая на Стерненко было совершено покушение. СБУ сообщила о задержании нападавшей и показала ее фото.
Заметим, что это нападение на активиста было далеко не первым. Так, только в течение 2018 года Стерненко пережил три покушения. Во время последнего из них — 24 мая 2018 года — раненый активист сумел отбиться от нападающих ножом. Один из злоумышленников погиб, другой сбежал, но впоследствии был задержан.