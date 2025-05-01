Покушение на Стерненко: раненого активиста прооперировали

Сергей Стерненко / © instagram.com/s_sternenko

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После покушения на активиста и волонтера Сергея Стерненко 1 мая ему сделали операцию. Пуля не затронула ничего важного.

Об этом сам Стерненко написал в Сети.

«Прооперировали. Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела. Пытаюсь раздуплиться», — говорится в заявлении волонтера.

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Он снова поблагодарил работников Службы безопасности Украины за спасенную жизнь, а также всех своих подписчиков.

«Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей», — отметил Стерненко.

Позве он добавил — ему очень повезло, что ранение оказалось именно таким.

Напомним, 1 мая на Стерненко было совершено покушение. СБУ сообщила о задержании нападавшей и показала ее фото.

Заметим, что это нападение на активиста было далеко не первым. Так, только в течение 2018 года Стерненко пережил три покушения. Во время последнего из них — 24 мая 2018 года — раненый активист сумел отбиться от нападающих ножом. Один из злоумышленников погиб, другой сбежал, но впоследствии был задержан.