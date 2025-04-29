Убийство Фарион: дочь языковеда рассказала о манипуляциях обвиняемого

Дочь погибшего языковеда София Особа

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Обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславе Зинченко манипулирует своим состоянием здоровья, пытаясь оттянуть судебный процесс.

Об этом рассказала дочь погибшего языковеда София Особа в комментарии Новости.LIVE

«Я вообще считаю, что это затягивание процесса и понимаете, сегодня 29 апреля день рождения мамы. Я бы в это время могла быть в гарнизонном храме на Панихиде. Я считаю, что у него нет даже элементарной нормы уважения. То, что ему плохо, это точно отвлечение от дела. То, что адвокат не знает, что 1 мая суд. Ну, ждите, мы все это слышали», — рассказала она.

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Дочь погибшей отметила, что обвиняемый мог бы сделать заметки, поскольку во время своего пребывания в условиях жары и без воды он не чувствовал ухудшения состояния, но впоследствии заявил об ухудшении здоровья во время лингвистической экспертизы.

Напомним, в октябре адвокаты подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко просили суд отпустить его под домашний арест, однако судьи оставили парня под стражей.

Заметим, что Фарион скончалась в больнице 19 июля 2024 года после того, как в нее выстрелил неизвестный.