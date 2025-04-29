В Ровно на помойке нашли младенца: что известно

Автомобиль полиции / © Национальная полиция Украины

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В Ровно на мусорнике нашли тело младенца.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

«О найденном на улице Кулика и Гудачека в покрывале у помойки новорожденного ребенка без признаков жизни в полицию сегодня, 29 апреля, около 02:10 сообщила 62-летняя местная жительница. Следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Работники уголовного розыска оперативно установили личность женщины, которая родила девочку. С ней общаются правоохранители», — говорится в сообщении.

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Тело ребенка отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точного времени смерти.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери.

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