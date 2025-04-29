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У Рівному на смітнику знайшли немовля: що відомо
За фактом смерті немовляти поліцейські проводять досудове розслідування.
У Рівному на смітнику знайшли тіло немовляти.
Про це повідомила поліція Рівненської області.
«Про знайдену на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції сьогодні, 29 квітня, близько 02:10 повідомила 62-річна місцева мешканка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Працівники карного розшуку оперативно встановили особу жінки, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці», — йдеться у повідомленні.
Тіло дитини відправлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи та точного часу смерті.
Тривають слідчі дії. Обставини встановлюються.
Нагадаємо, на Одещині жінка народила сьому дитину просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до матері.
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