Убийство Фарион: суд решил, что делать с подозреваемым

Вячеслав Зинченко — подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион

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Шевченковский райсуд Львова 9 апреля продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко — подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Фигурант будет находиться под стражей до 8 июня.

Об этом сообщает «Суспильне».

Судебное заседание началось в 10:35. Зинченко заявил, что его прибытие было задержано из-за оказания медицинской помощи. Перед началом судебного заседания один из адвокатов подсудимого Юрий Немировский отметил, что его подзащитный плохо себя чувствует.

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Через 20 мин. после начала заседания суд отправился в совещательную комнату. По возвращении судья объявил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Зинченко до 8 июня.

Адвокат подозреваемого зачитал ходатайство о переносе суда из-за плохого самочувствия Зинченко. Суд удовлетворил это ходатайство и объявил перерыв в рассмотрении дела. Следующее заседание состоится 29 апреля.

Напомним, в конце 2024 года полиция завершила расследование убийства Фарион. Дело передали в суд и изменили квалификацию Зинченко: ему светит пожизненное заключение. Глава Национальной полиции Иван Выгивский подробно рассказал, как подозреваемый готовился к преступлению.