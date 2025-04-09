Сырский рассказал, как Украина уничтожила российский бомбардировщик Ту-22М3

Российский бомбардировщик Ту-22М3 / © rusarmy.com

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска уничтожили российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом главком рассказал в интервью LB.ua.

«Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз приземлился — и наш дрон его поразил. Стоимость — около 100 миллионов долларов», — сказал Сырский в интервью, вышедшем 9 апреля.

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По его словам, после ряда успешных ударов по российским военным аэродромам страна-агрессор была вынуждена переместить свою авиацию в глубь страны.

«Если раньше она была на расстоянии 100-150 км, теперь это 200-300 км — Энгельс, Шайковка», — уточнил главком.

Он добавил, что Силы обороны Украины также нацеливаются на российские системы противовоздушной обороны. Каждая из них стоит десятки миллионов долларов.

Напомним, в начале апреля в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Погиб один из его пилотов. Россияне назвали причиной крушения техническую неисправность. Неизвестно, имел ли в виду именно этот случай Сырский.