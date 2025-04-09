Какая будет погода в Украине 10 апреля: прогноз синоптика

Погода в Украине / © ТСН

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Завтра, 10 апреля, очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины снег, сильный ветер и кратковременные вьюги. В восточных областях и Днепропетровщине дождь и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь в Украине заморозки 0-4 градуса, завтра днем температура воздуха будет:

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на севере +1+4 градуса;

на западе +3+7 градусов;

в центральных областях +2+6, в Днепропетровской области +5+8 градусов;

в южной части +5+9, в Одесской области +4+6 градусов;

в восточных областях +5+10 градусов.

Ветер в Украине будет преобладать на северных направлениях, только в восточных областях — юго-западное, порывистое, иногда штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"Будьте осторожными под билбордами, не становитесь близко под старыми ветвистыми деревьями", — акцентировала Диденко.

В Киеве 10 апреля ожидается мокрый снег на дорогах и тротуарах, поэтому автомобилистам советуют держать дистанцию.

Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый.

"В ближайшую ночь в столице заморозки 0-2 градуса, днем в четверг +1+3 градуса", — завершила синоптик.

Ранее во Львове и области объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания.