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Якою буде погода в Україні 10 квітня: прогноз синоптикині
Ситуація на дорогах і в судинах може ускладнитися, тож будьте уважні.
Завтра, 10 квітня, чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини. У східних областях та на Дніпропетровщині дощ та мокрий сніг.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Найближчої ночі в Україні заморозки 0-4 градуси, завтра вдень температура повітря становитиме:
на півночі +1+4 градуси;
на заході +3+7 градусів;
у центральних областях +2+6, на Дніпропетровщині +5+8 градусів;
у південній частині +5+9, на Одещині +4+6 градусів;
у східних областях +5+10 градусів.
Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях — південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
“Будьте обережними під білбордами, не ставайте близько під старими гіллястими деревами”, — акцентувала Діденко.
У Києві 10-го квітня очікується мокрий сніг на дорогах та тротуарах, тож автомобілістам радять тримати дистанцію.
Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий.
“Найближчої ночі в столиці заморозки 0-2 градуси, вдень у четвер +1+3 градуси”, — завершила синоптикиня.
Раніше у Львові та області оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання.