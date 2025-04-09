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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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792
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Кротевич розповів про удар по штабу "Азову" після одного з рішень командування

Рішення не відступати коштувало дорого. Командування проігнорувало загрозу.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Підполковник Богдан Кротевич («Тавр»)

Підполковник Богдан Кротевич («Тавр») / © Telegram Богдана Кротевича

Підполковник Богдан Кротевич («Тавр») розповів про випадок на фронті, коли бригада «Азов» просила дозволу відійти углиб, але командування заборонило. Це закінчилося погано.

Цією історією Кротевич поділився в інтерв’ю The Guardian.

Підполковник розповів, що у певний момент штаб бригади «Азов» зазнав ураження, хоча підрозділ «просив і наполягав» на його відведенні вглиб, оскільки російські війська наступали.

«Нам конкретно сказали "ні" — і ми отримали пряме влучання», — сказав «Тавр».

До слова, в цьому ж інтерв’ю Кротевич зізнався, що «на 70% вже вирішив звільнитися» з ЗСУ, оскільки командири «вимагають від солдатів того, чого самі б не зробили».

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