- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 792
- Час на прочитання
- 1 хв
Кротевич розповів про удар по штабу "Азову" після одного з рішень командування
Рішення не відступати коштувало дорого. Командування проігнорувало загрозу.
Підполковник Богдан Кротевич («Тавр») розповів про випадок на фронті, коли бригада «Азов» просила дозволу відійти углиб, але командування заборонило. Це закінчилося погано.
Цією історією Кротевич поділився в інтерв’ю The Guardian.
Підполковник розповів, що у певний момент штаб бригади «Азов» зазнав ураження, хоча підрозділ «просив і наполягав» на його відведенні вглиб, оскільки російські війська наступали.
«Нам конкретно сказали "ні" — і ми отримали пряме влучання», — сказав «Тавр».
До слова, в цьому ж інтерв’ю Кротевич зізнався, що «на 70% вже вирішив звільнитися» з ЗСУ, оскільки командири «вимагають від солдатів того, чого самі б не зробили».